Морская пехота ВС России уничтожает украинские подразделения в селе Горналь Курской области. Противник обращен в бегство, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций. Подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки "Север" наносят комплексное огневое поражение частям ВСУ в Горнале и курском приграничье.

По словам военных, идет зачистка территории вплоть до государственной границы. Морпехи наступают при поддержке артиллерии и дронов. В районе могут оставаться разрозненные группы ВСУ. Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении от украинских боевиков Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Единственным населенным пунктом Курской области, где остались Вооруженные силы Украины, остался Горналь.