Взрыв прогремел в ТЦ "Афимолл сити" в центре Москвы

Мощный взрыв прогремел на парковке ТРЦ "Афимолл сити" на Пресненской набережной в Москве. Взорвался, а затем загорелся автомобиль, огонь распространился на соседние машины.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. На место происшествия оперативно выехали спасатели, сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Находившиеся на парковке водители быстро эвакуировали свои автомобили. Машину, взорвавшуюся на парковке, уже удалось потушить, на место ЧП прибыли медики. Специалисты выясняют, кто владелец автомобиля.