Подразделения ВС России уничтожили группировку ВСУ, удерживавшую Горнальский мужской монастырь в Курской области. Как сообщил командир полка с позывным Апостол, в штурме участвовали части 177-го полка морской пехоты, 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка.

Офицер уточнил, что российские военные овладели укрепленной цитаделью. Противник разбит, идет зачистка монастыря, передает ТАСС.

Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году. Основатели - иеромонахи Острогожского Дивногорского монастыря. Сейчас российские штурмовые подразделения освобождают расположенное рядом село Горналь, боевые действия идут в самом населенном пункте.