Стали известны подробности пожара на парковке Москва-Сити

Информация о пожаре в Москва-Сити. Возгорание произошло на подземной парковке торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной.

И сразу после ЧП весь квартал затянуло клубами черного дыма. Горела машина – предварительно, не выдержала жары. Водители спешно пытались выехать со стоянки на улицу.

Пожарные оперативно прибыли на место, уточняется, что площадь возгорания составила 30 "квадратов". Спасатели оперативно потушили горящий автомобиль и вспыхнувший рядом строительный мусор. И сейчас ТЦ снова работает в обычном режиме.