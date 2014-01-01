Стас Пьеха о воспитании 11-летнего сына: "Я не классический отец"

Стас Пьеха стал отцом в 2014 году. Сына исполнителю хита "Она не твоя" родила модель Наталия Горчакова.

Брак певца рухнул через год после появления первенца. Пьеха и Горчакова разъехались, а позже официально развелись. Стас не раз говорил, что воспитанием ребенка занимается бывшая жена, а он обеспечивает Петра материально.

"Я не такой классический отец, который живёт вместе. Я в другом городе: я в Москве, он в Пушкине. И мы общаемся нерегулярно, поэтому я полных прав отцовских не предъявляю. Стараюсь никаких претензий, не учить его, ни в коем случае не агрессировать на него. Но я просто наблюдаю, слушаю, общаюсь. Мне кажется, что мы находим общий язык, то есть у нас есть какие-то точки соприкосновения", — поделился Пьеха в шоу Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Артист не хочет, чтобы сын пошел по его стопам и стал музыкантом. При этом Стас признался, что поддержит любой выбор наследника.

"Я понимаю, что я мечтал бы, чтоб он был спортсменом, чтобы он был врачом каким-нибудь гениальным и так далее. Но вот что он выберет — в этом плане совершенно не понимаю, у меня нет никаких идей на эту тему. Если что-то выберет — уже хорошо. Так со мной было. В семье все решили, что если хоть что-то я выберу, это уже будет классно", — рассказал выпускник "Фабрики звезд".