Москва продолжает работу по расширению "стоп-листа" в отношении британских политиков. В связи с антироссийским курсом Лондона в черный список для въезда в страну внесен 21 британский парламентарий, заявили в МИД России.

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении подчеркивается, что русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики. Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией – об этом свидетельствуют вводимые им санкции, антироссийские нарративы и накачивание оружием неонацистского режима в Киеве.

В ответ на откровенное хамство в адрес России Москва приняла решение о включении в российский "стоп-лист" ряда членов парламента Великобритании. В списке – шесть членов Палаты лордов и 14 депутатов Палаты общин. Работа над списком продолжается.