Землетрясение в Стамбуле: пострадали более 150 человек

Кадры из Стамбула, где произошло землетрясение - магнитуда подземных толчков составила 6,2. По данным к этому часу, пострадали по меньшей мере 150 человек. О жертвах пока не сообщается.

Есть разрушения. В историческом центре рухнуло заброшенное здание. Эпицентр стихии находился в Мраморном море, недалеко от побережья. Жители многомилионного города в панике выбегали на улицы. Некоторым, как пишут местные СМИ, пришлось прыгать с высоты. На дорогах пробки.

В некоторых районах перебои со связью. В парламенте страны призвали горожан готовиться к афтершокам. Из-за ЧП отменены на два дня занятия в школах и вузах.