"Я не для того ребенка родила": Цымбалюк-Романовская закрыла рты надоевшим советчикам

Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой 25 марта. Пианистка родила дочь, которую назвала Викторией.

Артистка призналась, что не может оставить свою малышку на нянь. Даже когда Виталина уезжает по делам, она берет дочку с собой. Так молодой маме спокойнее.

"Удачно сочетаем выезды с прогулками. Мне многие говорили, что я не справлюсь, но мне намного спокойнее быть с ребенком рядом, чем оставлять ее с кем-то и уезжать. Любая поездка занимает минимум 3-4 часа. Я бы постоянно нервничала", — поделилась бывшая жена Армена Джигарханяна на своей страничке в соцсети.

В комментарии тут же набежали советчики. Народ в ужасе, что Виталина не оставляет ребенка ни на минуту, еще и при первом же капризе берет на руки. Народ рекомендует Цымбалюк-Романовской не вестись на манипуляции малышки Виктории и давать девочке больше самостоятельности.

"Я родила ребенка для того, чтобы любить и быть рядом. Можно я не буду обращать внимание на эти советы?" — закрыла рты Виталина тем, кто дает непрошеные советы.

Пианистка добавила, что каждая жизнь и любые взаимоотношения индивидуальны. А прислушиваться она готова только к рекомендациям врачей.