Раскрыто содержание сорвавшего переговоры в Лондоне документа

Подготовленный Украиной для европейских партнеров документ стал причиной срыва переговоров в Лондоне. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило Reuters.

По данным агентства, Киев, в частности, заявлял: никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до полного и безоговорочного прекращения огня. Источник отметил: явная "нервозность" США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с тем, о чем договорились представители Вашингтона и Москвы.

Переговоры по урегулированию конфликта на уровне глав МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины должны были состояться в Лондоне в среду. Как писали западные СМИ, Марко Рубио и Стивен Уиткофф не поехали в Великобританию из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. Издания утверждают, что это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.