Кроткая и ангельски прекрасная: что известно о любовнице принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри все больше отдаляются друг от друга, по крайней мере в этом уверены британские журналисты. Герцогиня Сассекская ушла с головой в работу, а сын Карла III тоскует по дому.

Поговаривают, что разлад между супругами произошел из-за того, что Гарри не смог дать Меган королевскую жизнь. Она не летает на частных самолетах, не отдыхает на лучших курортах мира, не одевается у самых модных дизайнеров и даже не может похвастаться гигантским домом. У принца просто нет на все это денег, ведь средства на содержание детей короля Карла III выделяются из фонда графства Корнуолл. Около пяти миллионов фунтов начисляют принцу Уильяму, а он уже должен по своему усмотрению делиться с братом.

Маркл такая ситуация не устроила. Бывшая актриса решила, что сама сможет заработать гораздо больше. В итоге теперь Меган снимает кулинарное шоу, варит варенье на продажу и записывает подкасты. На семью времени у нее практически не остается. Слухи о разводе пары уже не кажутся чем-то невероятным.

А ведь королевские биографы уверяли, что когда Гарри встретил Меган, всем стало понятно, что внук-хулиган Елизаветы II наконец-таки забыл ту, что разбила его сердце. До Маркл единственной любовью принца была Челси Дэви.

На фоне слухов о разводе герцога и герцогини Сассекских британские журналисты все чаще вспоминают Челси и сравнивают ее с Меган. Супруга принца явно отстает от его первой любви. О блондинке неземной красоты, как называют ее британские таблоиды, известно довольно много, и при этом в ее биографии нет скандалов и грязи.

Челси наследница многомиллионного бизнеса в Зимбабве. Отец Дэви предприниматель, он владеет огромным сафари-парком, а мама — королева красоты. Челси с детства жила на две страны — Великобританию и Зимбабве. Она училась в лицее для девочек в Челтнеме. В те годы Дэви и познакомилась с сыном короля, они ходили в соседние школы.

Роман вспыхнул в 2004 году, когда Гарри приехал в Зимбабве с благотворительными целями. Как пишет Daily Express, внук Елизаветы II влюбился без памяти и вскоре познакомил Челси с бабушкой. Дэви отлично вписалась в королевскую семью. Девушка достойно держалась на публике, сопровождая любимого на официальных мероприятиях, ее позвали на 60-летие принца Чарльза и свадьбу принца Уильяма. Все шло к тому, что Челси станет женой принца, Гарри даже приехал в Африку и попросил руки девушки у ее родителей.

С Дэви сын Карла III встречался семь лет, но когда Челси осознала всю серьезность намерений Гарри, и какую ответственность ей придется принять, став женой принца, она разорвала отношения. Британские таблоид утверждают, что внук Елизаветы II не поверил в произошедшее. Он еще долго ждал, что блондинка вернется. В разговорах с друзьями Гарри признавался, что отношения с Челси – "лучшее, что с ним случалось".

Сейчас принц и Дэви хорошие друзья. Девушка даже была на его свадьбе. Интересно, что сама Челси вышла замуж только в 2022 году. Супругом красавицы стал 37-летний топ-менеджер гостиничного бизнеса Сэм Катмор-Скотт. За пять месяцев до свадьбы Дэви родила сына Лео.