Путин выступил на заседании Военно-промышленной комиссии. Главное

Опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия, поэтому Россия и дальше должна быть на шаг впереди. Владимир Путин заявил об этом сегодня на заседании Военно-промышленной комиссии. Оно было посвящено развитию российских Вооружённых сил и работе ОПК. Президент подчеркнул - совершенствование оружия и военной техники должно и дальше идти с учетом опыта боевых действий.

Практически все оборонные предприятия в минувшем году выполнили госзаказ, причем, качественно и в срок. А некоторые, как отметил Владимир Путин, работают с опережением графика. Так, вдвое увеличен выпуск средств поражения, систем связи и радиоэлектронной борьбы. В войска поставлены более 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 самолетов и вертолетов. Особое внимание в условиях спецоперации - производству беспилотников. Их за прошлый год армии передано свыше полутора миллионов. А надо еще больше.

"Этих средств поражения не хватает до сих пор. Знаю про усилия, которые предпринимаются Минобороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно. И уверен, что все работы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут безусловно выполнены. Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, на сегодняшний день это является одним из серьезных факторов боевого успеха", - отметил Путин.

Президент особо подчеркивает самую тесную связь вооруженных сил и производителей. Опыт боевых действий максимально быстро находит реализацию в новых разработках конструкторских бюро и готовых образцах вооружения и военной техники. Так, все бронемашины теперь штатно оснащаются защитой от дронов, а беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, стали недостижимы для средств подавления противника. Но и западные оборонные концерны не стоят на месте.

"Наш опыт ведения СВО как в части тактики, так и технического развития оружия изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружения и высокотехнологичных компаний. А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время. И уверен, и будет получаться в будущем. И дальше без бюрократических проволочек эффективно необходимо адаптировать вооружение и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий", - рассказал Путин.

Сейчас в программе расширения и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса участвуют более 400 предприятий. Президент ставит задачу развивать самые перспективные технологии - ускорить производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров. А также - и это особенно актуальная задача - лазерных комплексов, которые смогут поражать беспилотники, а в перспективе и самолеты, и ракеты.

"В этой сфере у нас есть определенные практические наработки. Изготовленные комплексы уже имеются. Нужно двигаться быстрее на этих направлениях. Это задача не завтрашнего уже, а даже сегодняшнего дня. Потому что, если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет уже поздно", - сказал Путин.

Запад, используя возможности своих спутниковых группировок, обеспечил ВСУ разведданными и связью. Россия, по словам Владимира Путина, должна в кратчайшие сроки закончить формирование своей орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.

"Для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте сложной помеховой обстановки. Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьезно повысит их боевой потенциал", - отметил Путин.

На повестке дня и сфера искусственного интеллекта. Говорить об этом сейчас модно, заметил президент, но речь должна идти о конкретных разработках, в том числе для нужд обороны. Колоссальные возможности искусственного интеллекта, убежден глава государства, позволят получить огромные преимущества на поле боя, в том числе и в потенциальных вооруженных конфликтах будущего.