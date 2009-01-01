Торговая война между США и Китаем вредит мировой экономике

Рост мировой экономики в текущем году опустится ниже двух процентов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. Хуже было только в разгар глобального финансового кризиса в 2009 и в коронавирусный 2020. Причина нынешнего падения - разгорающаяся торговая война между США и Китаем. Такое состояние мировой экономики ставит под сомнение реализацию многих амбиционных проектов, например, колонизацию Марса.

Заветной американской мечте Илона Маска не суждено сбыться. Планам отправить гуманоидного робота Оптимуса на красную планету на "красной Тесле" мешают проблемы на Земле. Мало того, что из-за пошлин компания терпит убытки – прибыль за первый квартал упала на 71 процент, так теперь Китай приостановил поставки редкоземельных металлов, а значит теперь у гуманоидов Маска проблемы с компонентами.

Тарифы коснулись, кажется, почти всего в мире. От туалетной бумаги и телефонов до самолетов. У Международного рейтингового агентство Fitch прогноз для мирового автомобильного сектора неутешительный. Сокращение производства вызовет рост цен. Но даже это не спасет. В американских портах простой - ждут контейнеры, застрявшие на китайской таможне. Заказчики не хотят платить гигантские пошлины: 145 процентов, на которых остановился Дональд Трамп. В итоге тарифная война между Китаем и США может сократить торговлю между ними на 80 процентов.

Но Дональд Трамп после долгой паузы вдруг делает аккуратный шаг назад: "145% — это очень много, и такой ставки не будет. Она будет значительно ниже. Но это не будет ноль. Китай водил нас за нос, и этого больше не произойдет".

Трамп не сказал, насколько готов опустить тарифы - чтобы сохранить интригу. Пока он молчит, рынки лихорадит: показатели ползут постепенно вверх на фоне хороших новостей.

Причем, как заявляют представители Белого дома, понижение пошлин должно быть двусторонним. То есть теперь ход за Китаем, который держит ответную ставку в 125 процентов. Трамп, конечно, поспешил. Прежде, чем что-то ломать, нужно что-то вместо этого построить. Импортозамещение - процесс долгий, но, вероятно, к этому и стремятся в США. Ведь даже после горячо любимого слогана Трампа "Сделаем Америку снова Великой" напрашивается вопрос: по сравнению с кем?

"Если США действительно хотят решать проблемы путем переговоров, они должны прекратить угрожать. В тарифной или торговой войне нет победителей", - отметил Го Цзякунь, представитель МИД Китая.

"Президент готовит почву для сделки с китайцами. Поэтому мы считаем, что все заинтересованные стороны хотят, чтобы торговая сделка состоялась, и мяч движется в правильном направлении", - говорит Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома.

Но только вопрос – по чьим правилам идет игра? Знаменитые бренды - от одежды и аксессуаров до обычных бытовых принадлежностей – производят в Китае, напоминают пользователи соцсетей. И Трампу это ли не знать.