США отказались обеспечивать безопасность Европы

Вашингтон больше не в состоянии обеспечивать безопасность Европы. Странам Старого света пора самостоятельно решать эти вопросы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Время, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Европа должна активизироваться в военном плане и встать во главе, приводит слова Хегсета агентство Reuters.

Глава минобороны подчеркнул, что США будут добиваться от европейских стран трат на оборону в размере 5% от ВВП, вместо существующих сейчас 2%. В СМИ ранее появилась информация, что Европа не сможет обеспечить перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО. Эксперты считают, что континентальная система железных дорог и мостов не способна справиться с поставками военной техники.