Киевский режим активизировал попытки ударить по российским регионам с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 24 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, за ночь российская система противовоздушной обороны сбила и перехватила 87 украинских дронов, которые летели на восемь субъектов Федерации.

При этом 45 БПЛА сбиты над Крымом, по десять — над Курской и Белгородской областями, восемь — над Воронежской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, два — над Московским регионом.

Атаки дронов со стороны украинских националистов не прекращались даже во время пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. За 30-часовую паузу ВСУ, по подсчетам российского Министерства обороны, допустили 4900 нарушений режима перемирия, в том числе применив 90 беспилотников.

Продолжаются и массированные обстрелы российской территории. 23 апреля ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область, применив и дроны, и артиллерию. Это привело к повреждению ряда гражданских объектов и домов мирных жителей.