Представлены новые герои СВО.

Ефрейтор Максим Антонов, доставляя боеприпасы на передовую, попал под массированный обстрел и атаку FPV-дрона противника. Умело маневрируя, Максим смог вывести машину из зоны поражения и своевременно обеспечил снарядами наши подразделения.

Ефрейтор Евгений Кирсанов с помощью беспилотника обнаружил в лесном массиве группу боевиков, которые готовились к наступлению. Евгений оперативно передал координаты неприятеля командованию. Двумя минометными ударами все радикалы были уничтожены.