Ночью Вооруженные силы России нанесли серию ударов по тылам ВСУ. Взрывы прогремели в Киеве, Житомире, Николаеве, Харькове. Сейчас сирены звучат на всей территории Украины.

Тем временем наши войска, продолжая наступление в зоне спецоперации, освободили село Тарасовка в ДНР. Есть продвижение и на других участках фронта.

На запорожском направлении надежную защиту подразделений обеспечивает расчет ЗРК группировки "Восток". "ТОР-М2" полностью автономен. Поиск, захват и уничтожение воздушных объектов противника идет при любой погоде и в любое время суток. На счету экипажа большое количество сбитых вражеских беспилотников. Недавно были ликвидированы ударный и разведывательный дроны ВСУ.

На красноармейском участке фронта расчет одной из самых мощных самоходок "Малка" группировки "Центр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Получив координаты, артиллеристы нанесли серию сокрушительных ударов осколочно-фугасными снарядами калибра 203 миллиметра. Первым же выстрелом было ликвидировано укрытие, откуда неонацисты управляли дронами, вторым - соседний дом с боевиками, а также автомобили.