ВСУ устроили массированный обстрел Белгородской области

Массированную атаку на Белгородскую область предприняли ВСУ. Противник использовал артиллерию и дроны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в Telegram, ВСУ обстреляли четыре муниципалитета. В результате в селе Устинка повреждены фасад и стены частного дома. Село Дунайка подверглось обстрелу и атакам 2 FPV-дронов, повреждено остекление соцобъекта, газовая труба и линии электропередачи.

В селе Вязовое в результате обстрела поврежден частный дом. В Графовке разрушено административное здание, в селе Новая Таволжанка огнем уничтожен частный дом. А в Вознесеновке дрон ударил по складскому помещению, повредив кровлю.