Не заламывает ценник, но требует французское вино: сколько придется заплатить за частный концерт Агутина

Леонид Агутин готовится к большому сольному концерту. В июле исполнитель хита "На сиреневой Луне" выступит в "Лужниках". Находит певец время и для частных выступлений, причем цену не гнет.

"Леонид Агутин стоит 3–3,5 миллиона рублей. Он трезво оценивает свой репертуар, поэтому не заламывает ценник", — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Раскрыл продюсер и детали райдера Агутина. Ничего заоблачного певец не требует. Для музыканта важно, чтобы его поселили в люксовый номер отеля на противоположной от дороги стороне, окна должны быть занавешены плотными шторами или заклеены пакетами для полной темноты, а ужин артист предпочитает выбрать на месте, но указывает, что заплатить за еду должен организатор концерта.

В гримёрку артист, по словам Дворцова, просит поставить две бутылки белого сухого вина из Франции или Северной Италии, стоимостью не менее 2 тысяч рублей. Также Агутин требует шотландский виски 12-летней выдержки, пишет "Абзац".