"Заключи мир либо потеряй страну": Трамп оценил слова Зеленского о Крыме

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского вредят мирным переговорам с Россией. Высказывания главы киевского режима в интервью западным СМИ оценил президент США Дональд Трамп.

Украинский лидер в разговоре с корреспондентом Wall Street Journal заявил, что не признает Крым российским - несмотря на то, что Белый дом предложил это в качестве одного из пунктов для урегулирования конфликта. В свою очередь, Трамп подчеркнул, что слова Зеленского очень вредят мирным переговорам с Россией. Ситуация на Украине плачевна, глава киевского режима должен заключить мир - либо потерять всю страну уже через несколько лет, подчеркнул американский президент.

Что касается претензий Зеленского относительно статуса Крыма, Трамп задался вопросом: если украинскому лидеру так нужен российский полуостров, почему Киев не сражался за него 11 лет назад? Так что ему нечем похвастать, заключил американский лидер.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта должны были пройти сегодня в Лондоне. Предполагалось участие министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины. Однако встречу перенесли, узнав об отказе от участия в ней госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, передает РИА Новости.