Дочь Заворотнюк сняли в клинике с перевязанной шеей

Анна Заворотнюк в начале апреля впервые стала мамой. Не прошло и месяца после родов, как наследница актрисы решила, что пора наводить красоту.

Дочь Заворотнюк обратилась в косметологическую клинику. Анна призналась, что из-за беременности не могла проводить некоторые процедуры. Девушка рассказала, чем занялась в первую очередь. Оказывается, у 29-летней наследницы звезды сериала "Моя прекрасная няня" уже довольно заметные морщинки на лбу и шее. К врачу Анна пришла за омоложением.

"Поставили диспорт в лоб и закололи гиалуронку в кольца Венеры", — сообщила дочь Заворотнюк.

Анна опубликовала фото из клиники. На снимке она лежит на кушетке, на шее повязка из целлофана. Выглядит Заворотнюк-младшая при этом великолепно.

Напомним, Анны Заворотнюк родила сына 2 апреля в одной из московских клиник. Наследница актрисы пока живет в столице, а ее муж работает в Дубае.