Спецпосланник Трампа вылетел из Парижа в Россию

Самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффов вылетел из французской столицы в сторону России. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar.

Ранее сообщалось, что Уиткофф продолжит разговор с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Напомним, спецпосланник президента США приезжал в нашу страну 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.

Между тем западные СМИ сообщили, что Марко Рубио и Стивен Уиткофф не поехали в Великобританию на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.