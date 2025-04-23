Украинский конфликт моментально бы завершился, если бы киевские власти вывели войска из четырех регионов, закрепленных в Конституции России. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что Владимира Путина и Дональда Трампа объединяет понимание абсурдности отказа от диалога, а также готовность президентов двух стран решать сложные вопросы в обсуждениях, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что нежелание Киева принять предложения об уступке территорий России вызвало гнев в Вашингтоне. Это в итоге привело к срыву переговоров в Лондоне.

По данным западных СМИ, "нервозность" Вашингтона может указывать на то, что позиция Киева не совпадает с тем, о чем договорились представители США и России.