В США назвали дату встречи Уиткоффа с Путиным

Президент России Владимир Путин может принять спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в пятницу, 25 апреля. Дату встречи российского лидера с представителем Дональда Трампа назвал портал Axios, ссылаясь на чиновника американской администрации.

В Белом доме ранее подтвердили, что Уиткофф отправится в Россию на этой неделе. А в Кремле заверили журналистов, что обязательно проинфомируют о встрече Путина со спецпосланником Трампа, если она состоится.

Вечером 23 апреля стало известно, что самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом вылетел из Парижа в сторону России. Агентства сообщили об этом со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar. Уиткофф приезжал в Россию 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.