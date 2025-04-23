В число требований России по урегулированию конфликта на Украине не входит отставка главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point.

Но, по словам Пескова, есть один важный нюанс. "Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность", — пояснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Напомним, что через месяц будет ровно год с момента, как истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы нового главы Незалежной не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

Как отметил Песков, в ситуации невозможности проведения выборов власть на Украине должна была перейти в руки председателя Верховной Рады.

Рассказал представитель Кремля и об условиях, при которых возможно мгновенное прекращение огня. Это произойдет в случае, если Украина уйдет из новых регионов. Песков напомнил, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики являются частью России согласно Конституции.