Членство Украины в НАТО создало бы угрозы безопасности для России. Она должна быть нейтральным государством, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что безопасность одних стран не должна достигаться за счет других. Пытаясь гарантировать безопасность Украины, втягивая ее в НАТО, Запад нарушает безопасность России. Поэтому единственный выход - нейтральный статус, сказал Песков в интервью французскому изданию Point.

Также пресс-секретарь заявил, что разрешить конфликт на Украине невозможно без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой. Песков подчеркнул, что сейчас налаживаются контакты между Россией и США по восстановлению двусторонних отношений и украинскому урегулированию.