"Чувствую я себя не очень хорошо": жених хотел исполнить мечту Бородиной, но подвел ее

Николай Сердюков хотел порадовать свою невесту, но принес ей лишь огорчения. Блогер не смог исполнить мечту Ксюши Бородиной.

В провале признался сам Николай. На своей странице в соцсети он рассказал, что еще с января готовился удивить любимую — планировал поездку в Южную Корею на концерт группы Coldplay. К 8 марта у Сердюкова были билеты на выступление и на самолет. Оставалось только дождаться нужной даты.

"Лучший отель, экскурсии в Сеуле — в общем, хотел удивить! И удивил, когда на регистрации у нас попросили электронную визу (K-ETA), о которой нам не сказал туроператор. Нам сделали визу ровно тогда, когда улетел самолет. Поэтому поехали домой и я купил еще одни билеты на сегодня", — признался Николай.

Но второй рейс парочке тоже пришлось пропустить. В ночь перед полетом у блогера поднялась до 39 градусов температура. Он просто не мог встать с кровати.

"Мы проснулись и приняли решение, что никуда не полетим. Вторые билеты и гостиница невозвратные, все экскурсии отменили, концерт Coldplay пошел по известному адресу. Чувствую я себя не очень хорошо", — пожаловался Сердюков.

Николай полагает, что его организм не справился с частыми перелетами. Только за этот год он побывал в Турции, Италии, Омане, Франции, на Мальдивах и это еще не полный список стран.