Военный эксперт Коротченко: Европа ошарашена и не знает, что ей делать

Можно ли считать провал лондонской встречи свидетельством краха западного фронта в поддержу киевского режима? Последует ли за словами Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма официальное признание статуса полуострова? И как долго Украина сможет тянуть вооруженный конфликт без поддержки США?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это полный политический провал, фиаско коллективной Европы и Зеленского. А прозвучавшие из Вашингтона заявления четко расставили все точки над i. Крым - это Россия. С таким утверждением выступает 47-й президент США. Европа ошарашена, она не знает, что делать. Трамп выбивает фундамент из той антироссийской повестки, которая формировалась Евросоюзом с начала спецоперации. Теперь все обнуляется", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео.