Песков: Путин поддерживает идею о полном прекращении огня

Идея американского лидера Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине нашла поддержку у президента России. Однако Владимир Путин считает, что прежде следует уточнить все параметры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Среди прочего, по словам представителя Кремля, должен быть решен вопрос поставок Киеву европейского оружия. Ответ надо получить прежде, чем двигаться дальше, подчеркнул Песков в интервью французскому изданию Point.

Прекратила бы Франция завтра поставки боеприпасов, пушек, ракет и систем ПВО в Киев завтра, если бы прекращение огня вступило в силу сегодня, задался вопросом Песков. Также представитель Кремля поинтересовался, готов ли прекратить поставки оружия Киеву Лондон.