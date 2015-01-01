Умершая в 24 года звезда сериала "Закон и порядок" была беременна

Актриса Софи Найвайд скончалась 22 апреля. Ей было 24 года. Причина смерти артистки не раскрывается, известно лишь, что звезда кино была больна, но не обращалась к медикам за помощью.

"Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее открытой для тех, кто мог использовать ее в своих интересах", — рассказал People один из друзей актрисы.

Журналисты выяснили детали гибели Найвайд. Тело актрисы найдено в лесистой местности в Беннингтоне, штат Вирджиния, примерно в 40 километрах от ее дома. People пишет, что Софи была беременна. Это указано в свидетельстве о смерти, которое оказалось в распоряжении журналистов. Срок совсем маленький, возможно актриса сама не знала о беременности.

Софи Найвайд прославилась, когда ей было всего 6 лет. Зрители навсегда запомнят ее по ролям в фильмах "Белла", "Ной", "Мамонт" и сериалу "Закон и порядок". Последняя лента с Найвайд вышла в 2015 году.