Белый дом о Зеленском: Трамп разочарован, его терпение иссякает

Владимир Зеленский движется в противоположном от мира направлении, чем совсем не радует президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент США Дональд Трамп разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет видеть мир", — заявила Ливитт (цитата по ТАСС).

Ранее Трамп отметил, что глава киевского режима специально дает провокационные интервью западным СМИ, чтобы навредить мирным переговорам с Россией. Американский лидер подчеркнул, что ситуация на Украине плачевна, Зеленский должен заключить мир — либо потерять всю страну уже через несколько лет.