Трамп считает, что Россия готова к "сделке" по Украине, осталось договориться с Зеленским.

Трамп добавил, что договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с Россией.

Главные заявления американского президента:

- Трамп признался, что с Зеленским куда сложнее иметь дело, чем он думал изначально;

- "Я просто хочу, чтобы конфликт закончился", — заявил Трамп, уходя от вопроса о возможности признания Крыма российским;

- Трамп считает, что переговоры по Украине в Лондоне прошли "хорошо";

- Трамп заявил, что вряд ли встретится с Путиным в Саудовской Аравии, но, скорее всего, встреча пройдет после этой поездки.