Театр ущербных: политические клоуны все еще бродят по сцене, напоминая о себе

Цирк вроде бы уехал. А клоуны остались. Полуживой Джо Байден, потешавший четыре года Америку и весь мир, не пропал с радаров. Он все еще напоминает о себе. И его преемник не может насмотреться на полуживого предшественника.

Пасхальное фото семейки Байденов поставило на дыбы американскую прессу. Нелепая картинка, в которую вклеили старого Джо, обескуражила публику. Непонятно, смеяться тут или плакать. В этой семейке - все как на подбор. Сынок Хантер вещества потреблял в промышленных масштабах, время проводил в компании женщин с низкой социальной ответственностью. Взятки брал. Грозил реальный срок. Но добрый папаша, уходя с поста президента, нерадивого сынка помиловал.

Дональд Трамп всегда нелестно отзывался о Байдене, и тот, признаемся, давал немало поводов. Один подъем по трапу самолета чего стоил.

Другие герои так называемого цивилизованного мира были не лучше, хоть и поживее. Риши Сунак побыл недолго премьером Англии. Но даже молотком орудовал с трудом. Пресса смеялась.

Но все эти полуживые персонажи выглядели как статисты на фоне настоящих героев. Героев пьесы, где царит любовь, искренность и настоящие чувства. Макрон и Зеленский... Шекспир отдыхает на фоне этого театра, где по сцене бродят полуживые персонажи, напоминая нам о том, сколь короток век человеческий.

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