Растет число пострадавших после землетрясения в Стамбуле

Около 200 афтершоков зафиксированы после землетрясения в Стамбуле. Эпицентр находился в Мраморном море рядом с городом. Магнитуда составила 6,2.

Жертв и разрушений нет, но постоянно растет число пострадавших. Сейчас их 236 человек. При первых толчках жители в панике выбегали на улицы. Некоторые прыгали из окон - именно с этим связана большая часть полученных травм. В историческом центре рухнуло здание. На дорогах возникли пробки, в ряде районов - перебои со связью.

Из-за угрозы новых землетрясений в Стамбуле на два дня отменены занятия в школах и вузах. Президент Эрдоган заявил, что ситуация не критична, но все службы приведены в состояние повышенной готовности.