Власти Боснии и Герцеговины объявили охоту на Милорада Додика

О своем желании приехать на празднование Дня Победы в Москву заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. Однако власти Боснии и Герцеговины практически объявили на него охоту.

Во время встречи главы автономии с руководителями муниципалитетов в Восточное Сараево прибыли боснийские инспекторы, чтобы вручить Додику повестку для явки в полицию. Но попытка оказалась неудачной, и федеральные агенты удалились ни с чем.

В феврале суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил неугодного лидера автономии к году тюремного заключения. Однако в Республике Сербской решение не признали. Объявлять политика в розыск отказался и "Интерпол".