Военкор канала "Звезда" Никита Гольдин умер в больнице

В больнице умер военный корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.

Он получил тяжелые ранения в зоне спецоперации. 24 марта съемочная группа была обстреляна в районе Михайловки на территории Луганской народной республики. ВСУ нанесли удар по гражданской машине с журналистами ракетами HIMARS.

Корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели погибли на месте. За жизнь Никиты Гольдина врачи боролись месяц и делали все возможное для его спасения, но ранения оказались слишком тяжелыми.