Минобороны рассекретило архивные документы о героях СССР из разных республик

Москвич Виталий Попков попал на фронт после окончания авиашколы. Быстро стал летчиком-асом. Возглавил эскадрилью. О его боевых заслугах можно рассказывать долго. Лучше всего о них говорит тот факт, что это он стал прототипом главного героя фильма “В бой идут одни старики”. Знаменитая фраза из которого высечена на могиле дважды героя Советского Союза.

"В наградном говорится о том, что за время командования эскадрильей летным составом проведено 562 боевых вылета. Произведено 175 вылетов с бомбометанием. Сбито 27 самолетов противника. И на тот момент за 36 лично сбитых самолетов противника, неоднократно проявленное мужество и отвагу он был представлен к дважды Герою Советского Союза", - рассказала Юлия Венгер, старший научный сотрудник 1-го научно-исследовательского отдела ЦА Минобороны.

Другой тоже дважды Герой СССР Талгат Бегельдинов - сын казахского народа. В наградных документах так и писали. Это он, молодой и еще неопытный пилот, впервые на тяжелом штурмовике Ил-2 сбил новейший сверхманевренный "Мессер". Раньше это считалось невозможным. Бегельдинов, впрочем, всю войну вел себя в небе дерзко, но расчетливо.

"Товарищ Бегельдинов, действуя на Калининском, Воронежском, Степном, Украинском фронтах, совершил 155 успешно выполненных боевых вылетов на самолете Ил-2. Вместе с тем отмечается, что особенно велика заслуга товарища Бегельдинова как разведчика", - продолжает Венгер.

В артиллерийской работе, пожалуй, непревзойденным остается подвиг белоруса Ивана Борисевича. Он был командиром орудия, когда в тяжелом бою из всего своего расчета вдруг остался один. У деревни Яново под Могилёвым немцы бросили против него пехоту и восемь танков, в том числе два тяжелых. Старший сержант сам был ранен, но доказал - и один в поле воин.

"Борисевич сжег два танка, заставив остальных бежать с поля боя. При этом тяжелый танк "Тигр" пытался раздавить орудие Борисевича, но получил в лоб четыре прямых попадания", - добавила Венгер.

В июне 1945-го артиллерист Борисевич маршировал на Параде Победы по Красной площади.

Красноармеец из Киргизской Советской республики Чолпонбай Тулебердиев и еще 10 его сослуживцев в августе 1942-го получили приказ нейтрализовать вражеский ДЗОТ. Бойцы под плотным огнем подобрались к нему близко, но "заглушить" огневую точку не удавалось. Стрелок Тулебердиев подполз на 15 метров, бросил две гранаты. Не помогло.

"И тогда, не раздумывая, Тулебердиев сблизился с ДЗОТом до четырех-пяти метров. И одним сильным рывком бросился на амбразуру ДЗОТа. Пулемет и автомат противника захлебнулись", - заключила Венгер.

Через полгода точно так же пожертвовал собой Александр Матросов. В истории Великой Отечественной его подвиг получил имя собственное. За годы войны вражеские амбразуры закрыли своей грудью более 400 бойцов самых разных национальностей. У которых Родина была одна.