Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Вы можете поймать инсайт, осознать старую обиду или признать то, что давно от себя прятали. Это день честности - в первую очередь с собой, но не только.

Тельцы

Вы увидите, кто из друзей по-настоящему близок, а кто является просто знакомым. Расставайтесь без сожаления и говорите спасибо тем, кто остался рядом.

Близнецы

Особый день для общения: Венера в Рыбах делает вас чуткими, а Сатурн - надежными. Сейчас вы можете не только красиво говорить, но и делать.

Раки

Составить учебный план, сдать экзамен, купить билеты на самолет - сегодня вы будете успешны в таких делах. Можно также составлять списки желаний, обновлять документы.

Львы

Удачный день для судебных дел, обращений к чиновникам. Не забывайте только четко соблюдать инструкции и правила – это главный залог успеха сегодня.

Девы

В отношениях захочется определенности - и вы будете правы. День подходит для искренних разговоров, планов, новых договорённостей с партнерами.

Весы

Идеальный момент для восстановления баланса, заботы о здоровье, особенно ментальном. Также удачным будет курс массажа, начатый именно сегодня.

Скорпионы

Венера в Рыбах делает вас романтичными, а Сатурн - конкретными. Тот самый случай, когда пятничные признания в любви могут оказаться серьёзными!

Стрельцы

Весна пробудит в вас желание сделать ремонт или изменить интерьер в своем жилище. Не спешите, Венера просит красоты, но Сатурн - основательности.

Козероги

Ваши слова сегодня будут мягче обычного, но при этом окажутся максимально правдивыми. Хорошее время для того, чтобы поговорить с кем-то на чистоту.

Водолеи

День подходит для простых финансовых шагов: составить план, пересчитать, вложиться во что-то стабильное. При этом избегайте любых мутных схем.

Рыбы

Венера и Сатурн соединяются в вашем знаке, чтобы научить вас быть взрослыми и мудрыми. Если вы все делали правильно, вам теперь будет легко прощать.