Трамп связал встречу с Путиным со своей поездкой в Саудовскую Аравию

Нельзя исключать вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии в мае, хотя это и маловероятно. Такое заявление сделал в среду, 23 апреля, американский политик.

По словам Трампа, "это возможно, но, скорее всего, нет". Речь идет о запланированной поездке президента Соединенных Штатов в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар 13-16 мая.

При этом Дональд Трамп предположил, что встреча с Владимиром Путиным состоится "вскоре после этого". Конкретики ни по дате, ни по месту президентского саммита нет, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что "президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она (встреча) должна состояться". Произойдет это "в соответствующее время", поскольку требуется еще подготовка — конкретной даты нет.

Между тем точно известна дата новой встречи российского лидера со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом — американский чиновник вновь летит в Москву. Предполагается, что Владимир Путин примет его 25 апреля.