Певица Валерия сообщила о рождении второго внука

Певица Валерия стала бабушкой во второй раз. У ее сына Арсения родился сын. Примечательно, что его супруга Лиана вела практически прямой эфир с родов в своем официальном телеграм-канале. Вообще она сообщила, что ждет ребенка, когда уже не могла прятать округлившийся живот. Также Лиана и Арсений не стали скрывать от общественности и пол будущего малыша - они ожидали мальчика. Имя ему счастливые родители тоже уже придумали и обнародовали.

"Мирончик 23.04.25. Счастье", - коротко сообщила Валерия в своем телеграм-канале.

Напомним, что четыре года назад Арсений и Лиана подарили певице внучку Селин. Примечательно, что девочка появилась на свет прямо 1 января. Валерия души не чает в малышке и с удовольствием проводит с ней время. А узнав, что у Арсения и Лианы будет второй ребенок, популярная исполнительница завизжала и начала прыгать на месте от счастья.

Отметим, что из троих детей пока только сын Арсений сделал Валерию бабушкой. Дочь Анна (которая теперь носит имя SHENA) официально замужем никогда не была и детей у нее нет. А второй сын Артемий, хоть и женат, пока так и не обзавелся детьми. Он давно живет за границей, изредка встречаясь с родственниками.