ЦБ обнародовал список банков, на которые чаще всего жалуются люди при кредитовании

ЦБ впервые составил список банков по числу обоснованных жалоб на кредитование. Первые пять мест в нем заняли Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Почта Банк и Т-Банк. Также в этом списке оказались МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк. Полный ренкинг банков можно посмотреть на официальном сайте ЦБ.

Позиция финансовой организации в этом списке определяется числом обоснованных (то есть в ходе проверки были выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования) жалоб на каждые 100 тысяч кредитных договоров.

При этом в Центробанке подчеркнули, что данная информация не является оценкой деятельности кредитных организаций, а лишь отражает количество обоснованных жалоб со стороны физлиц. Планируется, что публикация таблиц с индикаторами будет ежегодной.

Ранее стало известно, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у ООО "Промтрансбанк" (ООО ПТБ), который занимал 177 место в банковской системе страны по размеру активов. Сообщается, что Промтрансбанк нарушал закон в области отмывания преступных доходов, а также не соблюдал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.