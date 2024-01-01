"Орешник" могут показать россиянам на Параде Победы

На Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, россиянам продемонстрируют и уже зарекомендовавшую себя боевую технику, и ряд новинок отечественного ОПК. Об этом рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

В интервью "Парламентской газете" политик допустил, что на Параде могут показать новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник", которую впервые применили в рамках спецоперации в ноябре 2024 года — ВС России ударили этим оружием по заводу "Южмаш" в Днепре (Днепропетровск).

Как отметил Картаполов, говоря о возможности появления "Орешника" на Красной площади, "давайте это будет маленький сюрприз". Депутат заявил, что сюрприз будет в любом случае — и если комплекс покажут, и если не покажут.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил западным странам провести эксперимент — дуэль с участием "Орешника". Для этого желающие проверить новинку нашего ОПК "пусть согласуют и определят объект в Киеве, сосредоточат там все силы ПВО, а мы туда нанесем удар". По словам президента России, это "будет полезно и для нас, и для американской стороны".

На "Орешник" рассчитывает и Беларусь. Глава государства Александр Лукашенко напомнил, что "мы с президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество". В Минске ждут, что в скором времени на вооружение белорусской армии поступят комплексы "Орешник", пока же для них "изготавливаются некоторые составляющие".