Богатырев заговорил начистоту о разводе с Арнтгольц

В последнее время в Сети ходят слухи, что Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц расстались. Якобы не просто так актеры сняли обручальные кольца и перестали вместе выходить в свет. И если Татьяна никак не комментирует эту информацию, то Марк все же решил внести ясность.

"Я люблю разные кольца. И мне важно что-то носить, что мне нравится. А так, когда ты носишь обручальное кольцо, ты как бы себя немножко ограничиваешь", - пояснил Богатырев "Пятому каналу".

При этом актер не скрывает, что совместная жизнь с актрисой это испытание. Так, артист сообщил, что Татьяна Арнтгольц ограничила его бюджет и строго следит, чтобы он не бросал деньги на ветер.

"Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — это большая редкость", - рассуждает актер.

Марк Богатырев души не чает в их с Татьяной Арнтгольц сыне Даниле. Артист рассказал, что им с наследником нравятся одна и та же музыка и фильмы. Актер успокоил общественность, заверив, что в браке у него все хорошо.

"Мы стараемся вместе смотреть кино, гуляем, посещаем детские спектакли. Мы гуляем на Гребном канале. Это такое время, прекрасное очень. Я как-то так очень наполняюсь каким-то хорошим самочувствием от этого", - признался Марк Богатырев.