Шойгу назвал страшные последствия ввода миротворцев на исторические территории России

Появление иностранного миротворческого контингента на исторических территориях России может привести к Третьей мировой войне. Об этом предупредил в четверг, 24 апреля, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Политик высказался о планах "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину под видом миротворцев, подчеркнув, что данный термин "здесь используется для сокрытия истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами". В реальности "правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами".

Шойгу указал и на то, что пресловутые миротворцы — это подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала спецоперации. Она и началась "во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО".

Секретарь Совбеза выразил надежду на то, что "здравомыслящие политики в Европе", осознающие риски прямого столкновения России и НАТО, помешают этим опасным планам. Шойгу отметил, что Москва "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран" и оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин предупреждал, что Москва категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины — это лишь затянет конфликт и боевые действия.

Между тем источники утверждают, что участие Соединенных Штатов в отправке миротворцев на Украину не исключается, но оно допустимо только в денежном виде — Вашингтон мог бы профинансировать отправку миротворцев из стран Европы.