Живущая затворницей Эдита Пьеха поправилась почти на 30 кг

У Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию. Проблемы со здоровьем возникли на фоне того, что 87-летняя артистка набрала около 30 кг, утверждает Mash.

По данным телеграм-СМИ, у легендарной певицы нарушение памяти и дезориентация. За последнее время Эдита Пьеха сильно прибавила в весе, так как мало двигается. В свою очередь, лишние килограммы усугубляют нагрузку на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление. В результате приходится вызывать врачей и ставить уколы.

Напомним, что Эдита Пьеха ведет затворнический образ жизни. После завершения карьеры артистка поселилась в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне Северная Самарка. Артистка живет одна, за ней присматривает персонал, однако она находится на связи с единственной дочерью Илоной Броневицкой, а также регулярно общается с внуком Стасом Пьехой.

"У нее все хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты. Но она не поет публично. А вот дома - поет, иногда без микрофона просто что-то, на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь", - говорил внук артистки.