Новости СВО: наступает финальный этап операции по полному освобождению Дзержинска

У западных окраин Дзержинска наши бойцы разворачивают батареи тяжелых минометов. На восточных все выезды блокируют прицельным огнем танки. Сегодня при поддержке бронетехники российские войска начали одновременный штурм пригородных сел Новоспасское и Петровка. Собственно, это значит только одно - Дзержинск в клещах. И наступает финальный этап операции по полному освобождению города.

Опорные пункты ВСУ штурмовики забрасывают минами. Дома и подвалы, где засели националисты, атакуют беспилотниками. Постройки взлетают на воздух. Кто не сдался – останутся под завалами. Эта тактика ликвидации небольших групп ВСУ – оптимальная. Чем тратить силы на затяжную осаду, куда проще блокировать противника в его же укрытиях. И двигаться дальше. 90 процентов территории Дзержинска - под контролем российских войск.

На стыке границ ДНР и Запорожья - еще один значимый прорыв. Воздушная разведка подтвердила: ВСУ бросили позиции и отступают из села Вольное поле. Бойцы говорят – успешное наступление по всему фронту сейчас обеспечивают новейшие вооружения.

Точные координаты были переданы и пилотам истребителей. Боевой вылет готовили ночью, скрытно. А когда рассвело, пришло подтверждение: в Харьковской и Сумской областях авиаударом уничтожены учебно- тренировочный полигон, командный пункт и узел связи. Ликвидировано более 80 боевиков. Причем 25 из них - это командиры подразделений.