Уникальные предметы старинного быта показывают в этнографическом музее Петербурга

Старинные кокошники, расшитые бисером туфли, сундуки для приданого, евангелие, вручную украшенное полудрагоценными камнями - всего более 600 экспонатов 17-19 веков, которые из-за своего возраста и хрупкости материалов очень редко можно увидеть в открытом хранении. Все эти предметы как будто сошли со страниц русских сказок. Глядя на настольный туалет 18 века вспоминается пушкинское "Свет мой зеркальце, скажи". В таком ларце, возможно, могли хранить самоцветы.

На самом деле все это когда-то принадлежало реальным людям, в музей исторические вещи попали в начале 20 века. Что-то приобретал в поездках по стране лично император Николай Второй, но большую часть коллекции передали наследники знаменитых собирателей русской старины.

"Это коллекция из частных собраний известных людей 19 века - художники, архитекторы, археологи, искусствоведы, которые составили славу русской культуры 19 столетия. Их объединяла тяга к коллекционированию русской культуры - это было достаточно мощное интеллектуальное движение, выраженное и в литературе, и в архитектуре, и в коллекционировании", - отметила Юлия Купина, директор Российского этнографического музея.

Академик Императорской академии художеств Константин Маковский, знаменитый живописец-баталист Василий Верещагин, исследователь Поволжья и Русского Севера, директор еще дореволюционного, Императорского Эрмитажа Александр Васильчиков, многие другие. Благодаря их историческому чутью и искренней любви к Отечеству нынешнее поколение может больше узнать о своих истоках. Такое количество посетителей в первый же день работы выставки, говорят искусствоведы, доказывает, что патриоты 19 века были правы и все повторяется. Россия снова переосмысливает свой путь, возвращаясь от влияния европейских культур и идеалов к своей национальной идентичности.

Каждый из предметов выставки рассказывает свою историю русских традиций. Здесь и отсыл к былинным богатырям, и разгадка многих народных пословиц. Жемчужина коллекции - посуда для праздничных застолий начала 18 века. Тех самых, из старинной присказки: "И я там был, мед-пиво пил". Кто знает, какой московский или новгородский боярин мог угощаться из таких скобкарей и братин. И чья купеческая дочь носила до свадьбы этот собственноручно сшитый девичий головной убор.

Выставка будет открыта для посещения до 31 декабря.