"Диктант Победы" объединит все регионы России и более 80 стран

25 апреля пройдет Международная патриотическая акция "Диктант Победы". Она объединит все регионы России и более 80 стран.

Это тест на знание событий Великой Отечественной войны. Часть вопросов в этом году будет посвящена спецоперации. Принять участие можно на одной из площадок, подготовленных организаторами. Всего их свыше 30 тысяч, в том числе и в самых удаленных местах - на полярной станции в Арктике, нефтяной платформе в Баренцевом море и плавучей атомной ТЭЦ в Певеке - самом северном порте России.

Присоединиться можно и в онлайн-формате на официальном сайте акции.