Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

Сегодня в столице по Москве-реке стартовала летняя навигация. Как рассказал в своём официальном блоге мэр Сергей Собянин, перед началом сезона городские службы провели большую подготовительную работу: отмыли набережные, парапеты и ограждения, обновили причалы и сходы к воде.

За безопасностью в акватории будет следить Московская речная полиция, а также сотни камер наружного наблюдения.

В честь открытия сезона запланирован парад судов. Более 20 прогулочных теплоходов, а также экипаж водного транспорта МВД проследуют от Нагатинского затона до причала "Нескучный сад".