Выяснилось, откуда синяк на лице папы римского Франциска

После публикации пресс-службой Святого престола фотографий, запечатлевших папу римского Франциска в гробу, у многих возник вопрос: откуда взялся синяк, заметный на лице понтифика.

Руководитель инсультного отделения госпиталя Сан-Камилло в Риме, невролог Сабрина Антиколи рассказала, что это может быть следствие травмы при падении. Причиной смерти Франциска стал инсульт — при этом состоянии часта потеря сознания, также не исключен паралич одной стороны тела (гемиплегия). Из-за этого понтифик мог упасть и удариться.

Также невролог отметила, что перенесенная папой римским осложненная пневмония могла сыграть свою злую роль. Хотя Франциск I выздоровел и вернулся к обязанностям главы Римско-католической церкви, перенесенная болезнь могла существенно повысить уязвимость организма, особенно с учетом преклонного возраст, пишет Il Messaggero.

Хоронить папу римского планируют 26 апреля. В своем завещании понтифик просил о скромной церемонии и могиле без помпезного декора, с простой надписью "Франциск". Папа-аскет и при жизни не любил роскоши, демонстрируя скромность и смирение. Святой престол напомнил, что Франциск "учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в отношении самых бедных и маргинальных слоев населения".

В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин не планирует личную поездку на похороны папы римского. Пока неизвестно, кто будет представлять нашу страну в Ватикане. Российский лидер выразил соболезнования и пообещал хранить светлую память о Франциске I, с которым не раз встречался и беседовал.