Бессент и Маск сцепились в Белом доме: Пришлось разнимать

Руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме. Об этом рассказали источники, ставшие очевидцами конфликта.

Как пишет Axios, ссора вспыхнула во время обсуждения американской налоговой службы, но конкретную причину, которая привела к конфликту Маска и Бессента, источники не называют.

Во время этой вспышки "два немолодых миллиардера" перешли на повышенный тон, хотя это происходило "в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме", отмечает портал. Спорщиков пришлось разнимать во избежание более серьезных последствий.

Маск и Бессент и раньше не приятельствовали — их подходы к организации государственного управления различаются. Более того, бизнесмен хотел продвинуть другого кандидата на пост главы Минфина, но эту должность все-таки занял Скотт Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему в целом не нужен Илон Маск "ни для чего, кроме того, что он мне просто нравится". При этом американский лидер подчеркнул, что бизнесмен, оказывавший ему рьяную поддержку в избирательной кампании, проделал "фантастическую работу".

Позитивную оценку дал Маску и президент России Владимир Путин, но в другом контексте. Обсуждая изучение и освоение космоса, российский лидер отметил, что американца, создавшего компанию SpaceX, можно сравнить с советским инженером ракетно-космических систем Сергеем Королевым.